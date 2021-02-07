Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere aşağıda il ve sayıları belirtilen 12 adet tam zamanlı sözleşmeli Avukat pozisyona “28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara dair 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı” çerçevesinde Kurumumuzca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puanı esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12 sözleşmeli avukat alacak
07.02.2021 - 15:18 | Son Güncelleme: 07.02.2021 - 15:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 12 sözleşmeli avukat alacağını ilan etti. İşte detaylar
Etiketler : devlet su işleri genel müdürlüğü,
765861 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/765861.aspx
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