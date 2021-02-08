Spot piyasada 8 Şubat 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 658,05 lira, satış fiyatı 674,39 liradan işlem görüyor.
Gram altında ise alış fiyatı 411,04 lira, satış fiyatı 411,43 lira seviyesinde yer alıyor.
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Spot piyasada 8 Şubat 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 658,05 lira, satış fiyatı 674,39 liradan işlem görüyor.
Gram altında ise alış fiyatı 411,04 lira, satış fiyatı 411,43 lira seviyesinde yer alıyor.
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