Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. İstanbul ili Arnavutköy Taşoluk, Çatalca Nakkaş ve Silivri Çanta ile Kocaeli ili Dliovası Çerkeşli, Gebze Pelitli ve Gölcük İhsaniye'deki ilanda nitelikleri ve yüzölçümleri belirtilen nitelikli arsaları satışa çıkarıyor.

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