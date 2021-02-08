Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. İstanbul ili Arnavutköy Taşoluk, Çatalca Nakkaş ve Silivri Çanta ile Kocaeli ili Dliovası Çerkeşli, Gebze Pelitli ve Gölcük İhsaniye'deki ilanda nitelikleri ve yüzölçümleri belirtilen nitelikli arsaları satışa çıkarıyor.
TOKİ'den İstanbul ve Kocaeli'de muhtelif arsa satışı
08.02.2021 - 14:21 | Son Güncelleme: 08.02.2021 - 14:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TOKİ İstanbul ili Arnavutköy Taşoluk, Çatalca Nakkaş ve Silivri Çanta ile Kocaeli ili Dliovası Çerkeşli, Gebze Pelitli ve Gölcük İhsaniye'deki arsaları satışa çıkarıyor.
Etiketler : TOKİ,Kocaeli,arsa satışı,
766073 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/766073.aspx
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