Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yıl faizsiz finans sistemine yönelik önemli adımlar atacak. Sistemin daha sağlıklı izlenmesi ve analiz edilmesi için geniş kapsamlı bir raporlama planlanıyor. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlardan katkı alınarak ulusal ve uluslararası literatür taranacak. Türkiye’de bu alanda çalışanların verileri derlenecek, açıkları tespit edilecek. Ardından bu açıklar azaltılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da daha önce yaptığı açıklamada “İyi uygulama örnekleri ve uluslararası kabul gören ilkeler çerçevesinde, sektörün ihtiyaçlarını ve hassasiyetlerini dikkate alarak katılım bankacılığının geliştirilmesine devam edeceğiz. Katılım sigortacılığını da yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullanmıştı. Türkiye'nin özellikle İstanbul Finans Merkezinin de sağlayacağı avantajlarla dünyada faizsiz finansın merkezi hâline getirilmesi hedefleniyor. Reel karşılıklar ve faiz hassasiyeti dikkate alınarak işlem yapılan katılım finans piyasasında; krizleri tetikleyen türev ürünler veya spekülasyona açık finansal araçlar kullanılmıyor. Bugün itibariyle yaklaşık 60 ülkede İslami finans araçları kullanılıyor. Pazarın büyüklüğü 2,2 trilyon doları buluyor. Türkiye’de katılım bankacılığının sistem içindeki payı yüzde 5 civarında bulunuyor. Yapılacak çalışmalarla hem bu pay hem de küresel pastadan alınacak pay artacak.