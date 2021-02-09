Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklamasında, Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin banka hesapları üzerinden yapılacağını belirterek, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini bildirdi.
Ocak ayına ait Nakdi Ücret Desteği ödemeleri yapılmaya başlandı
09.02.2021 - 10:08 | Son Güncelleme: 09.02.2021 - 10:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ocak ayına ait Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün itibarıyla yapılmaya başlandığı bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Nakdi Ücret Desteği,
766245 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/766245.aspx
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