Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Varlık yönetiminde son 10 yılın en önemli yeniliklerinden birinin robot fon danışmanlığı hizmeti olduğunu belirten Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk “Robo-danışmanlık hizmetleri hızla gelişiyor. Dünyada 2017 yılında fon robotları tarafından yönetilen varlık toplamı 298 milyar dolar iken, 2025 yılında bu rakamın 2,8 trilyon doları aşacağı tahmin ediliyor. BES müşterilerimiz sektörümüzde ilk ve tek olan robot fon danışmanlığı hizmetimiz FonMatik ROBO ile kendilerine en uygun fonlarda reel getiri sağladırlar. FonMatik ROBO’ya emanet edilen fon büyüklüğünün payı yüzde 7,1. Yani her 100 TL’nin 7 TL’sini FonMatik ROBO yönetiyor. 2020 yıl sonu itibarıyla 45 bin müşterimizin tercih ettiği FonMatik ROBO tarafından yönetilen fon büyüklüğü de 1,8 milyar TL seviyesinde” dedi.

HAYATIMI SİGORTALADIK

Geçen yıl BES'te fon büyüklüğünün yüzde 29 artışla 170 milyar lirayı aştığına dikkat çeken Ertürk "Katılımcı sayısı 12,6 milyon kişiye ulaştı. 600 bin kişinin üzerinde yeni müşteri geldi. BES'te altın ve dövizin ağırlığı arttı. 2019'da 26,7 olan pay 2020'de yüzde 36,6' ya ulaştı. Sigorta şirketlerine yatırım yapanlar ise yüzde 72 getiri sağladı. Pandemide tasarruf oranı da yüzde 17,3’ten yüzde 23,2’e yükseldi. Ayrıca sağlık endişesiyle hayat sigortası prim oranı yüzde 27,1 arışla 14,3 milyar liraya çıkarak rekor kırdı. Sektörün 2021 yılı beklentisi BES'te yüzde 22 artışla 210 milyar lira fon büyüklüğüne ulaşmak. Hayat sigortası ise yüzde 4 artış ile 15 milyar liraya yaklaşacak diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.