Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüşe açılan taslağa göre bazı sebze ve meyveler açık alanda satılamayacak, tüketici tarafından seçilemeyecek. Şeftali, dut, böğürtlen, kiraz gibi ürünler bu kapsamda yer alırken; soğan, patates, kestane, kavun ve karpuz gibi ürünler bir takım kurallar çerçevesinde açık alanda satılabilecek. Bu yöntemle birlikte israfın ve zayiatın önüne geçileceği, tüketiciye daha sağlıklı ortamda hizmet sunulabileceği belirtildi.