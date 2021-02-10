Görüşe açılan taslağa göre bazı sebze ve meyveler açık alanda satılamayacak, tüketici tarafından seçilemeyecek. Şeftali, dut, böğürtlen, kiraz gibi ürünler bu kapsamda yer alırken; soğan, patates, kestane, kavun ve karpuz gibi ürünler bir takım kurallar çerçevesinde açık alanda satılabilecek. Bu yöntemle birlikte israfın ve zayiatın önüne geçileceği, tüketiciye daha sağlıklı ortamda hizmet sunulabileceği belirtildi.
Meyvelerin satışında seçmek yasaklanıyor
10.02.2021 - 04:40 | Son Güncelleme: 10.02.2021 - 04:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanlığı, meyve ve sebzelerin satışında ve taşınmasında yeni düzenleme çalışmalarına başladı.
Etiketler : meyve sebze,meyve sebze satışı,
766433 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/766433.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER