Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyumluğunda 2016’dan beri yönetilen Erciyes Anadolu Holding’de 2018’de başlatılan yeniden yapılandırma çalışmaları meyvelerini verdi. Holdingde üretimden teknik altyapıya kadar bir dizi yenilik gerçekleştirilirken, ciro ve kârlılıkta rekor büyümelere ulaşıldı. TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, kurumun kayyumluğundaki şirketlerin zarar etmediğini tam tersine kârlarını artırarak büyümeye devam ettiğini belirterek “Bu şirketler dünden daha güçlüdür. Tüm şirketleri basiretli tüccar mantığıyla yönetiyoruz” dedi.

DEVİRDEN BU YANA CİRO %167 ARTTI

Holding şirketlerinin TMSF’ye devredildiği Eylül 2016’da aktif büyüklüklerinin 8,4 milyar TL olduğunu hatırlatan Gülal, bu rakamın 31 Aralık 2020 itibarıyla yüzde 89 büyüyerek 16 milyar TL’ye ulaştığını ifade etti. Holding’in öz kaynak toplamının ise yüzde 69 büyüyerek 6,4 milyar TL’den 11 milyar TL seviyesine yükseldiğini vurgulayan Gülal, şöyle devam etti: Devir tarihinde 5,1 milyar TL olan cirosu, yüzde 167 artarak 2020 sonunda 13,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Devir tarihinde 574,6 milyon TL olan net kârı yüzde 185 büyüyerek 1,6 milyar TL seviyesine çıkmıştır.

SALGINDA 31 MAĞAZA AÇTIK

Holdingde hâlihazırda 12 bin 698 kişinin istihdam edildiğini kaydeden Gülal “Mağaza sayısı 2020 sonu itibarıyla, İstikbal, Bellona ve Mondi markaları ile toplam 1.550’dir. Bu hakikaten bizim açımızdan övünülecek bir rakamdır. Çünkü pandeminin gölgesinin düştüğü zor bir yıl olan 2020’de tam 31 mağaza açtık. Bize güvenenler hep kazandı, bundan sonra da kazanacak diyorum” diye konuştu. Holding’in Antalya Akseki GES, Van Arısu GES, İzmir Sibel RES ve İstanbul Ömerli RES gibi yatırımları ile ekonomiye katma değer üretmeye devam ettiğini kaydeden Gülal “Bu projeler için planlanan yatırım tutarı ise 318,3 milyon dolardır. 260 milyon dolarlık kısmı TMSF döneminde gerçekleşmiştir. Türkiye’nin en büyük güneş enerji santrallerinden birisi olan Van Arısu GES, grubumuzun iftihar ettiği yatırımlardan birisidir. İnşallah açılışını da yaz aylarında yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

SATIŞ YA DA HALKA ARZ OPSİYON OLARAK MASADA

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF yönetiminde 796 şirket bulunduğunu belirterek, kâr elde eden şirketlerin satışının hukuki süreçler tamamlanana kadar mümkün olmadığını söyledi. Gülal “Erciyes Holding sürekli kâr sağladığı için şu aşmada satış için aksiyon almamız mümkün değil, ta ki hukuki süreçleri bitene kadar. Erciyes için şu an dosya Yargıtay’da. Eğer Yargıtay onarsa hisseler hazineye geçer. O zaman satış da halka arz da gündeme gelebilir. Bunlar opsiyon olarak masada duruyor” değerlendirmesini yaptı.

KÜÇÜK HİSSEDAR İÇİN DÜZENLEME YAPILACAK

Muhiddin Gülal, hukuki olarak hissedarlara kâr dağıtımı yapılamadığını belirterek “Hem Erciyes Holding hem de TMSF şirketlerinde küçük hissedarların zarar gördüğünü kabul ediyoruz. Bu konuda yasal çalışma hazırlığımız var. Bir düzenleme yapılıp mağduriyetleri gidermek istiyoruz” şeklinde konuştu.

BANKA BORCU 97 MİLYON DOLARA GERİLEDİ

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, holding bünyesindeki 12 fabrikayla markaları birleştirmek için başlattıkları ve geçen yılın ortasında biten dönüşüm sonrası holding şirketlerinin değerlerinin katlandığını söyledi. İstikbal Mobilya’nın 18 ay süren dönüşüm sonrası ne satıyorsa onu üretebilir hâle geldiğine ve değerinin 3,5 kat arttığına işaret eden Ertekin, Bellona’da 2,7, Mondi’de de 2,5 kat değer artışı yaşandığını kaydetti. “İSO 500 Listesi’nde toplam 6 grup şirketimiz bulunuyor. Erciyes

Anadolu Holding pandemiye rağmen büyümeye ve istihdam sağlamaya devam etti” diyen Ertekin, Holdingin cirosunun yüzde 21,5’lik artış ile 13 milyar 636 milyon TL’ye, net kârının da yüzde 63,8’lik artışla 1 milyar 628 milyon TL’ye çıktığını, holdingin geçen yıl istihdamını 548 artırdığını söyledi. Holdingin yatırımlarının geçen yıl yüzde 145 artışla 890 milyon TL’ye ulaştığını anlatan Ertekin, TMSF döneminde banka borcunun da 383 milyon dolardan 97 milyon dolara gerilediğini kaydetti.