Haftaya yükselişle başlayarak dün 420 TL'den işlem gören altının gram fiyatı bu sabah 418 liradan güne başladı.
Altının onsu ise 1.842,8 dolardan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 684 lira, Cumhuriyet altını da 2.730 liradan satılıyor.
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Haftaya yükselişle başlayarak dün 420 TL'den işlem gören altının gram fiyatı bu sabah 418 liradan güne başladı.
Altının onsu ise 1.842,8 dolardan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 684 lira, Cumhuriyet altını da 2.730 liradan satılıyor.
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