Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Sultanhisar İlçe, 0 Ada, 632 Parsel, MALGAÇEMİR Mahalle/Köy, TIMARSIZ Mevkii, İNCİRLİK vasıflı Taşınmaz tam hisseli olarak satışa konu olup, kumlu-tınlı toprak yapısında, orta taşlı, orta profilli, %25-30 meyilli, kıraç, III. sınıf tarım azarilerindendir. Taşınmaz İncirlik vasfında olup, üzerinde; ekonomik verim çağında 30-65 yaşlarında 12 adet kestane ağacı ile 20-35 yaşlarında ekonomik verim çağında bakımlı 210 adet incir ağacı mevcuttur. Ayrıca içinde yer-yer pınar çalısı, meşe çalısı ve meşe palamutu ağaçları mevcuttur. Taşınmaz meyilli ve kıraç olduğu için genellikle asma, incir, zeytin v.b susuz ürün çeşitlerin ziratini yapmaya elverişli olup talep edilen arazilerdendir. Taşınmazın yola sınırı olup, ulaşımı kolay asfalt yola 230 m ve Mahalle merkezine 7,6 KM mesafede, mahalle yerleşim alanı dışında olup, tercih edilen yerlerdendir.

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