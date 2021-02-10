Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018/345 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Borçlu Raziye Kaya'ya ait tam hisseli Uşak ili Sivaslı ilçesi Sazak Köyü 495 parselde bulunan tarla vasıflı taşınmazın yüzölçümü 9.300,00²dir. Taşınmaza ulaşım tarlalar arası toprak yol üzerinden gerçekleşmektedir. Halihazırda parselde hububat tarımı yapıldığı tespit edilmiştir. Toprak yapısı orta bünyeli olup killi tınlı, yaklaşık %2-4 eğime sahip, halihazır durumda parselin tamamında kuru tarım yapılabileceği anlaşılmıştır. Köy yerleşim alanına çok yakındır. Üç tarafından yola cephelidir.

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