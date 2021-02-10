Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2019/819 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAPU KAYDI:Satışa konu taşınmaz Denizli İli, Acıpayam İlçesi, Gölcük Mah. Seke Düzü Mevkii, 479 parselde kayıtlı yüzölçümüne sahip ana taşınmaz niteliği TARLA olup borçlu adına tam hisselidir.

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Satışa konu taşınmaz killi tınlı toprak yapısına sahiptir. %4-5 eğime sahiptir. Kendi imkanları ile sulanabilen sulu tarım arazisidir. Keşif günü olan 26/02/2020 tarihinde sürülü boş olduğu görülmüştür. ana yola uzaktır. Gölcük mah. 3. mesafededir. II Sınıf tarım arazisi olarak değerlendirilmektedir. Rakım 968 metredir. Taşınmaz üzerinde dikili herhangi bir ağaç bulunmamaktadır.

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