Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaspersky araştırmacıları, iki ay içinde bellek kartları ve sabit sürücüler gibi 185'in üzerinde depolama ortamı cihazını analiz etti ve yüzde 90'ında eski sahibine ait veriler buldu. Veri içeren cihazların yüzde 16'sı bilgilere doğrudan erişim sağlarken, yüzde 74'ünde depolama ortamındaki adreslenmemiş alandan silinmiş dosyaları kurtarmak mümkün oldu. Analiz edilen ikinci el cihazların yüzde 17'si virüs uyarısı veriyor. Bu da ikinci el cihaz satın alan kullanıcıların sadece eski sahiplerinin verilerini değil, virüslerini de devralabileceği anlamına geliyor.