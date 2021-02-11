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Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacak
11.02.2021 - 06:42 | Son Güncelleme: 11.02.2021 - 06:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alınacak.
Etiketler : Ticaret Bakanlığı,
766717 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/766717.aspx
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