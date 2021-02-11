Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haftaya düşüş ile başlayan altın fiyatları bugün de aynı oranda seyrederken alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olarak görülen gram altın fiyatı 416,73 liradan işlem görürken ata altın ise 2.786,00 liradan işlem görmektedir. Altın fiyatları son dakika gelişmeleri burada!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 377,82

SATIŞ: 406,43

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.787,00

SATIŞ: 2.830,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.790,00

SATIŞ: 2.832,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.689,77

SATIŞ: 2.744,46

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.362,00

SATIŞ: 1.395,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 681,00

SATIŞ: 702,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 416,94

SATIŞ: 416,85