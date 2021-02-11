Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği'ni (MÜSİAD) ziyaret etti.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ziyareti Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kaan, görüşmede ekonomideki son gelişmelerin değerlendirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Merkez Bankası Başkanımız Naci Ağbal ile bir araya gelerek, ekonomideki son gelişmeleri istişare ettik, #kalıcıfiyatistikrarı için önerilerimizi paylaştık. MÜSİAD olarak 2023 yılında yüzde 5 enflasyon hedefi ile üreten ve büyüyen Türkiye yolunda çalışmalarımıza devam edeceğiz."

MÜSİAD da ziyarete ilişkin olarak Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan ve YK Üyelerimiz, Merkez Bankası Başkanımız Naci Ağbal ve ekibiyle genel merkezimizde bir araya geldi. Görüşmede #kalıcıfiyatistikrarı ve ekonomik gelişmelere yönelik istişarelerde bulunuldu, talep ve öneriler paylaşıldı."