Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye'nin en büyük online istihdam platformu Kariyer.net’in Curiocity ile gerçekleştirdiği araştırma; çalışma hayatına dair beklentileri, çalışanların ve işverenlerin gözünden ortaya koydu. "2021’in Nabzı: Beyaz Yaka Çalışan ve İşverenler Neler Bekliyor?" araştırması; 18 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında, dört bin beyaz yaka çalışan ve 830 işverenin katılımıyla gerçekleşti. Çalışanların en büyük beklentisi "tatmin edici maaş ve prim sistemi" oldu.

HAYALLER VE GERÇEKLER

Araştırmaya katılan çalışanlar 2021 için hayal ettikleri ücret artış oranının ortalama yüzde 24,1 olduğunu söyleseler de, bu ortalama yüzde 12,4'te kaldı. İşveren penceresinden bakıldığında ise, 2021 için çalışanlara yapılan ücret artış oranı, ortalama yüzde 14,2 olarak gerçekleşti. Araştırmaya katılan her 10 beyaz yaka çalışandan 6’sı, mevcut maaşından memnun olmadığını bildirirken, memnun olanların oranı yüzde 15 ile sınırlı kaldı.

Adayların yeni işlerinden beklentileri sorulduğunda ise; birinci sırada yüzde 29 ile tatmin edici bir maaş ve prim sistemi geliyor. Bunu yükselme ve kariyer imkânı takip ediyor. Maaş artış oranı işe devam etme kararında da etkili. Adayların yüzde 70’i, istediği zam oranını alamaması durumunda daha yüksek kazançlı bir çözüm arayışına gireceğini dile getiriyor. Bu oran 2-3 bin lira maaş alanlarda yüzde 74 civarındayken, 20 bin lira ve üzerinde maaş alanlarda yüzde 53...

PANDEMİ İŞVERENİ ETKİLEDİ

Araştırmaya katılan işverenlerin yüzde 46’sı şirketlerinin pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğini belirtiyor. Bu şirketlerin yüzde 51'i kısa çalışma ödeneği aldığını belirtirken, sağlık problemleri nedeniyle iş süreçlerinin aksadığını, döviz kurlarındaki artış nedeniyle ekonomik sıkıntı çekildiğini ve çalışanlara ücretsiz izin kullandırmak durumunda kalındığını dile getiriyorlar. Pandeminin kendilerine yaradığını söyleyen şirketlerin oranının ise yüzde 20 olduğu görülüyor. Bu şirketler artan iş hacmi sebebiyle büyüdüklerini, yeni işe alım yaptıklarını bildiriyor.

EVDEN ÇALIŞANIN TELEFON VE İNTERNETİ ŞİRKETTEN

Pandemi döneminde şirketler evden çalışanlarına çeşitli şekilde destek oldular. Araştırmaya göre şirketler, daha çok personelin cep telefonu ve internet ihtiyacını karşıladı. Çalışanların yemek ücretleri de maaşlarına yansıtıldı. Öte yandan uzaktan çalışan şirketlerin yüzde 54'ü normalleşme olması durumunda bu yıl ofise dönüş planlıyor. Yüzde 31'i de hibrit bir yapıdan devam edeceğini belirtiyor.

TURİZMDE İSTİHDAM AZALDI, BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE ARTTI

Araştırma sonuçları hakkında değerlendirme yapan Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal "Kariyernet ve İşinolsun olarak 336 binden fazla işverene hizmet veriyoruz. Platformlarımızda 27 milyondan fazla öz geçmiş var. Aylık 10 milyondan fazla görünme ve 150 bin başvuru alıyoruz. 2020 de 604 bin ilan yayınlandı. 800 bin istihdama aracılık ettik" dedi. Sağlık nedenlerinden dolayı iş ilanlarının mart ve nisan ayında azaldığına dikkat çeken Uysal "Diğer aylar ise önceki senelere paralel başvurular oldu. Pandemi nedeniyle özellikle turizm ve seyahat sektöründe istihdam olumsuz etkilendi. En çok istihdam ise bilişim sektöründe gerçekleşti. Bunda e-Ticaret platformları etkili oldu. E-Ticaret’e bağlı olarak lojistik, kurye gibi sektörlerde istihdam arttı" diye konuştu.