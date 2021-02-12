Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Aralık ayı ödemeler dengesi istatistiklerini paylaştı. Buna göre, cari işlemler açığı, 2019 yılının Aralık ayına göre 473 milyon dolar artarak 3 milyar 210 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda 2020 yılı cari işlemler açığı 36 milyar 724 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 163 milyon dolar azalarak 644 milyon dolara ve ikincil gelir dengesi kaynaklı net girişlerin 168 milyon dolar azalarak 80 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 2019 yılının Aralık ayında 1 milyar 579 milyon dolar fazla vermişken bu ayda 940 milyon dolar fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, 2019 yılının aynı ayına göre 329 milyon dolar azalarak 3 milyar 344 milyon dolara geriledi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, 2019 yılının aynı ayına göre 495 milyon dolar tutarında azalarak 617 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, 2019 yılının aynı ayına göre 529 milyon dolar azalarak 590 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 836 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Portföy yatırımları 5 milyar 209 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 269 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 997 milyon dolar net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 722 milyon dolar ve 2 milyar 255 milyon dolar net borçlanma yapmışken, diğer sektörler 5 milyon dolar tutarında net geri ödeme gerçekleşti.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 182 milyon dolar net azalış kaydetmişken, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 425 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 559 milyon dolar, 129 milyon dolar ve 604 milyon dolar net kullanım gerçekleşti.

Resmi rezervlerde bu ayda 6 milyar 734 milyon dolar net artış gözlendi.

Yıl sonu güncellemeleri

“Revizyon Politikası” doğrultusunda yapılan yıl sonu çalışmaları kapsamında, Ödemeler Dengesi İstatistikleri’nde 2016 yılından itibaren ikincil gelir dengesi, doğrudan yatırımlar, portföy yatırımları ve diğer yatırımlar kalemleri başta olmak üzere çeşitli güncellemeler yapılmıştır. Güncellemelerin bir kısmı ödemeler dengesi tablosunda sadece sınıflama değişikliğine neden olurken, bir kısmı da “Cari İşlemler Hesabı” ile “Finans Hesabı” kalemlerini ve dolayısıyla “Net Hata ve Noksan” kalemini etkiledi.

Yapılan güncellemeler neticesinde Net Hata ve Noksan kalemi, 2016 yılında 181milyon dolar, 2017 yılında 71 milyon dolar, 2018 yılında 147 milyon dolar, 2019 yılında 341 milyon dolar ve 2020 yılının Ocak-Kasım dönemi için 1 milyar 152 milyon dolar güncellendi.