Ticaret Bakanı Pekcan: "Serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar toplam 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır."
Bakan Pekcan: Serbest bölge modeli cazip imkanlar sunacak
12.02.2021 - 11:26 | Son Güncelleme: 12.02.2021 - 11:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ticaret Bakanı Pekcan: "Serbest bölgelerde yabancı sermayeli firmalar tarafından bugüne kadar toplam 2,5 milyar doları aşkın yatırım yapılmıştır."
Kaynak: AA
Etiketler : Ruhsar Pekcan,
767020 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/767020.aspx
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