İstanbul Kapalıçarşı’da 411,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 411,40 liradan, 2 bin 710 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 731 liradan, 375 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 379 liradan, 2 bin 648 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 668 liradan, bin 324 liradan alınan Yarım Ziynet bin 334 liradan ve 662 liradan alınan Çeyrek Ziynet 667 liradan satıldı.
Çeyrek, gram altın kaç tl? Altın fiyatlarında son durum! (13 Şubat 2021 güncel altın fiyatları)
13.02.2021 - 09:43 | Son Güncelleme: 13.02.2021 - 09:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 411,40 lira oldu.
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767251 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/767251.aspx
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