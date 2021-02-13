Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 411,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 411,40 liradan, 2 bin 710 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 731 liradan, 375 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 379 liradan, 2 bin 648 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 668 liradan, bin 324 liradan alınan Yarım Ziynet bin 334 liradan ve 662 liradan alınan Çeyrek Ziynet 667 liradan satıldı.