Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemide çalışma hayatında da büyük dönüşüm yaşanıyor. Şirketler, Covid-19 ile ilgili süreçleri yakından takip ediyor, gelişmeler doğrultusunda özellikle insan kaynaklarını elde tutabilmek için önemli kararlara imza atıyor. Türkiye'nin önde gelen kurumları, çalışanları için birçok kolaylığı devreye alıyor. "Avrupa’nın En İyi İşverenleri 2020" listesine Türkiye’den giren ilk finans kuruluşu Kuveyt Türk de, son üç yıldır aynı zamanda "Türkiye’nin En İyi İşvereni" de seçilerek İnsan Kaynakları Yönetimi alanında öne çıktı.

Kuveyt Türk İK ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Salgının ilk döneminden itibaren, genel müdürlük birimlerimizdeki çalışanlarımızın büyük çoğunluğu, şubelerdeki arkadaşlarımızın ise bir bölümü, mesailerini uzaktan erişim yoluyla evlerinden sürdürmeye başladı. Ayrıca çalışma saatlerimizi azaltırken ücret ve yan haklar konusunda bir değişikliğe gitmedik. Sürecin en yoğun olduğu mart, nisan ve mayıs aylarında ofiste ya da şubelerde çalışmak durumunda olan arkadaşlarımıza günlük ek ödeme yaptık. Toplu taşıma kullanımından uzak durulması adına, aracıyla iş yerine gelen çalışanlarımıza akaryakıt desteğinde bulunmamızın yanı sıra HGS ve OGS ödemelerini de gerçekleştirdik. Akaryakıt ve yol yardımı ödemelerimizi, vakaların arttığı ekim sonu itibarıyla tekrar başlattık” dedi.

“Önce insan-önce çalışan” yaklaşımıyla hareket ettiklerini vurgulayan Aslan Demir, “Çalışanlarımızı geleceğe daha donanımlı hazırlamak amacıyla 'Gelişim Mutfağı' projemizi hayata geçirdik. Ücreti, sadece kıdem ve performansın konusu olmaktan çıkardık. Arkadaşlarımıza, seviyelerine ve işlerine göre ek bir ücret artışı yapıyoruz. Buna ilave olarak 'Sepetim' uygulamamız sayesinde çalışanlarımız, yan haklarından esnettikleri bütçeleri farklı alanlarında değerlendirebiliyor. 'Innhouse' uygulaması ile de hem çalışanlarımızın aidiyet duygusunu artırmayı amaçlıyor hem yenilikçi fikri olana, projelerini geliştirmeleri için imkân tanıyoruz" diye konuştu.

Gelişen teknoloji ve değişen müşteri davranışları nedeniyle bankacılık alanında da ciddi değişimler yaşandığını anlatan Aslan Demir, “2020 sonu itibarıyla dijitalde 1,8 milyon müşteriye ulaştık. Bir önceki sene yüzde 86 seviyesinde olan dijital işlem oranımızı, yüzde 90 seviyesine çıkardık. Kâğıtsız bankacılık çalışmalarımızı teknoloji ve inovasyon eksenli sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Pandemide sosyal sorumluluk projelerini de sürdürdüklerini vurgulayan Aslan Demir; Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, Mehmetçik Vakfı ve Kanserli Çocuklara Umut Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarına destek verdiklerini, Türkiye İzcilik Federasyonuna sponsor olduklarını, kültürel mirası yaşatmak için prestijli eserler yayımladıklarını aktardı.