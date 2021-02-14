Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar/TL dün yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki azalışla birlikte ağustos ayından beri en düşük seviye olan 7,01'i gördü.

TCMB verilerine göre yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 5 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre yaklaşık 2,1 milyar düşüşle 232.93 milyar dolar oldu.

Bir haftadır 7,05-7,10 aralığında seyreden dolar/TL, bu seviyeyi aşağı yönlü krırarak 7,0080 ile son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi. 7 lira desteğini kıramayan dolar/TL, bugün veriler sonrasında 7,03'lerde değerleniyor. Euro/TL ise 8,51 civarında seyrediyor.