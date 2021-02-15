Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çiftçi Kamile Savaş “Serada ürettiğimiz domatesi 1,8-2 TL’ye satıyoruz. Maliyetlerimizi kurtaramıyoruz. Çiftçi değil de aradakiler kazanıyor” derken, üretici Ahmet Ali Çelik, 1,5-2 TL’ye sattıkları domatesin İstanbul’da 8 lira, 10 liraya kadar satıldığını söyleyerek “Buradan İstanbul’a bu kadar çok akaryakıt mı yakıyor? Yoksa maliyet mi fazla biniyor? En azından bizim para kazanmamız için ortadaki uçurum dengelerlerse hem tüketici hem de üreticinin nefes alma ihtimali olur. Yetkililerden bu konuda çare istiyoruz” diye konuştu.