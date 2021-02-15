Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul serbest piyasada güne 7,0200 liradan başlayan dolar, 6 ayın ardından ilk kez 7 liranın altına gerileyerek 6,9979 seviyesini gördü.

Avro ise 8,5260 liradan haftaya başladı. 8,5240 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,5260 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0330 lira, avronun satış fiyatı ise 8,5020 lira olmuştu.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: