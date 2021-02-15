Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’da Beşiktaş ve Kartal adreslerinde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 4857sayılı İş Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu urum ve Kuruluşlarına İşçi alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2 meslek için 16 kamu işçisi alımı yapılacak.
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacak
15.02.2021 - 11:02 | Son Güncelleme: 15.02.2021 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 16 işçi alacağını ilan etti. İşte detaylar...
Etiketler : Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü,
767764 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/767764.aspx
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