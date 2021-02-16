Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzenleme ile ilgili görüşlerini paylaşan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, AVM'lerin ve zincir mağazaların çalışma saatlerinin 10.00-20.00 olarak belirlenmesi ve resmî tatiller ile pazar günleri kapalı olması yönünde düzenleme yapılması çağrısında bulundu. Palandöken, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 2015'te kabul edildiğine dikkati çekerek “Kanun esnaf ve sanatkârların mağduriyetini gidermesi açısından maalesef yetersiz. Zincir mağazaların ürün yelpazesi çok geniş olduğundan yaklaşık 60 meslek dalında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârın ticari faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. Kanun taslağındaki zincir mağazalardaki ürün sınırlandırması genişletilmeli. Elektronik ticaret yoluyla yapılan satışlar ile satış alanı 1.500 metrekareden büyük zincir mağazaların satışları hariç olmak üzere, zincir mağazalarda tütün mamulü, alkollü içki, mobilya, cep telefonu, elektronik eşya ve beyaz eşya, kırtasiye ürünleri, züccaciye, hırdavat, oyuncak, tekstil, konfeksiyon ve hazır giyim (kıyafet, ayakkabı, terlik vb.), hediyelik eşya, oto yedek parça ve aksesuar, kesme çiçek, işlenmemiş et ürünleri, deniz ürünleri, unlu mamul ve pastane ürünleri satışı yapılmamalı” diye konuştu.

10 BİN NUFÜS ŞARTI GETİRİLSİN

Palandöken ayrıca zincir marketlerin yalnızca nüfusu 10 binden fazla olan belediye sınırları içinde açılabilmesi gerektiğini bildirdi. Nüfusu 10-20 bin olan belediye sınırları içinde en fazla iki zincir market olması ve bu marketlerin aynı gerçek veya tüzel kişiye ait olmamasının önemine değinen Palandöken, 20 bin kişiden sonraki her 10 bin kişi başına en fazla bir zincir market açılışına izin verilmesi teklifinde bulundu. Palandöken, zincir market açılışı kriterlerini ise şöyle sıraladı: Bakkal, büfe, market, şarküteri, manav ve kuru yemişçi gibi gıda sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâr işletmeleri ile arasında kapıdan kapıya en az 500 metre mesafe bulunmalı, gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir marketler sokaklarda açılmamalı, iki zincir market arasında kapıdan kapıya iki bin metre mesafe bulunmalı.