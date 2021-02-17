Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yabancı gayrimenkul yatırımcısına satış yapan firmaların ve aracı kurumların sertifikalandırılarak yetkinliklerinin artırılması konusunda standartları belirleyen bir çalışma sunan Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER), yabancı yatırımcının Turkuaz Kart ile 5 yıllık ikamet izni alabilmesi sağlayacak yeni bir düzenleme önerisinde bulundu. GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal “Türkiye’ye gayrimenkul yatırımı yapan katılımcıların yüzde 75’i bunu vatandaşlık edinmek için gerçekleştirmiyor. Ancak bu enstrümanın daha etkin şekilde işletilebilmesi için sektörün ortak talebi, bedeli 100 bin doların üzerinde gayrimenkul veya gayrimenkul yatırım fonu katılma payı satın alan yabancıya, bu sayede ‘Turkuaz Kart’ verilerek eşine ve 18 yaş altındaki çocuklarına uzun süreli ikamet izni verilmesi hususunda düzenleme yapılması yönündedir” dedi. Yakın zamanda İran'a yönelik sanal bir roadshow plaları olduğunu anlatan Akbal “Türkiye için potansiyel pazarlardan Hindistan, Endonezya, Malezya ve Pakistan gibi Asya ülkeleri ve Afrika'ya da tanıtım faaliyetleri düzenlemeyi hedefliyoruz” diye konuştu.