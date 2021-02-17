Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en büyük gruplarından Koç Holding, 2020'yi dev yatırımla kapattı. Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, koronavirüs salgını sebebiyle olağünüstü bir yılın geride bırakıldığını belirterek, ilk önceliklerinin insan sağlığı olduğunu, yatırımlarını da sürdürdüklerini söyledi. Çakıroğlu, pandemi sürecinde çalışanlardan iş ortaklarına, bayilerden tedarikçilere kadar insan sağlığının birinci öncelikleri olduğunu ifade etti ve bu süreçte istihdamın korunması ve çalışanların gelir kaybının önüne geçilmesi için de çalışmalar yaptıklarını anlattı. Bu süreçte üretim tesislerinde ventilatörden entübasyon kabinine, siperlikten maskeye kadar toplum sağlığı için gerçekleştirilen üretim ve projelere imza attıklarını hatırlatan Çakıroğlu bu süreçte çalışanlardan tedarikçilere ve onların ailelerine kadar her birine müteşekkir olduğunu, Türkiye ve dünya için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Bu zor dönemde 10,7 milyar lira kombine yatırımla son 5 yılda yaptıkları yatırmı 42 milyar liraya ulaştırdıklarını söyleyen Levent Çakıroğlu, Arçelik'in, Güneydoğu Asyalı Hitachi'nin yüzde 60'ını satın aldığını, Aygaz'ın Bangladeş'te LPG yatırımını tamamladığını, elektrikli araç yatırımına Ford Otosan'la başladıklarını ifade etti ve Ford Transit'in elektrikli versiyonunun Gölcük'te üretilmesi için önemli yatırım yaptıklarını dile getirdi. Grup şirketlerinden Yapı Kredi'nin 2020'de 382,7 milyar liralık kaynağı ekonomiye kullandırdığını açıklarken, uluslararası piyasalarda 500 milyon dolar tahvil ihracı gerçekleştirdiğini de anlattı.

TÜPRAŞ'a 800 milyon TL

Levent Çakıroğlu, Türkiye’nin en büyük rafinaj kapasitesine sahip olan Tüpraş’ın 2020 yılında 800 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptığını ve yurt içi akaryakıt talebini her şart altında karşılamaya devam ettiğini vurguladı. Ayrıca entegre ve öncü bir enerji piyasası oyuncusu olmayı hedefleyen Entek ile de, kaynak çeşitliliğine ve yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik verdiklerine dikkat çekti.