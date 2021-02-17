Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatları üzerinde yaşanan düşüşle beraber binlerce yatırımcı gün içerisinde tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Serbest piyasalardan gelen verilere göre; altının gramı 403, çeyrek 657, yarım 1315 ve tam fiyatı ise 2592 TL olarak kaydedildi.

ATA ALTIN

Alış: 2.716,00

Satış: 2.771,00

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 2.627,00

Satış: 2.731,00

GRAM ALTIN

Alış: 406,97

Satış: 407,07

YARIM ALTIN

Alış: 1.326,00

Satış: 1.361,00

ÇEYREK ALTIN

Alış: 663,00

Satış: 680,00

TAM ALTIN

Alış: 2.592,44

Satış: 2.645,74