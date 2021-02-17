Altın fiyatları üzerinde yaşanan düşüşle beraber binlerce yatırımcı gün içerisinde tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. Serbest piyasalardan gelen verilere göre; altının gramı 403, çeyrek 657, yarım 1315 ve tam fiyatı ise 2592 TL olarak kaydedildi.
ATA ALTIN
Alış: 2.716,00
Satış: 2.771,00
CUMHURİYET ALTIN
Alış: 2.627,00
Satış: 2.731,00
GRAM ALTIN
Alış: 406,97
Satış: 407,07
YARIM ALTIN
Alış: 1.326,00
Satış: 1.361,00
ÇEYREK ALTIN
Alış: 663,00
Satış: 680,00
TAM ALTIN
Alış: 2.592,44
Satış: 2.645,74