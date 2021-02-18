Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre yenileme merkezleri TSE'den alınacak Hizmet Yeterlilik Belgesi (HYB) ile Ticaret Bakanlığından yenileme yetki belgesi alarak faaliyet gösterebilecek. Cep telefonu yenileme merkezleri, ikinci el telefon alım satımında, önceki kullanıcıyla illiyet bağını kaldıracak. Bu işi yapacak merkezler aynı zamanda cihazların da sorumluluğunu üstlenecek.

Yenileme merkezlerine getirilen yükümlülüklerden bazıları şöyle:

Yenileme merkezi iş yerinin tamamı aynı çatı altında olacak.

Mobil Cihaz Kayıt Sistemi üzerinden klonlanmış, kayıp, çalıntı cihaz olup olmadığı kontrol edilecek.

Yenileme merkezine gelen ikinci el cep telefonlarının "Beyaz Liste"de olup olmadığı e-Devlet üzerinden kontrol edilecek. IMEI numarası beyaz listede bulunmayan ikinci el cep telefonlarının yenileme işlemi yapılmayacak.

IOS, Android gibi bir yazılımla cihazın performans testleri yapılacak.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kayıtlarından yenileme işlemi yapılacak cep telefonlarının ses veya veri haberleşmesinde kullanılıp kullanılmadığı kontrol edilecek.

Yenilenen ikinci el cep telefonu tüketicilerin kolayca göreceği şekilde ambalajına, etiketine, garanti belgesine, IMEI numarasını içeren faturasına, reklam ve ilanlarına "yenilenmiş ürün" ibaresi ve iş yeri bilgilerine yer verilerek satışa sunulacak.

Ambalaj içerisinde belirtilen yenilenmiş cep telefonuna yapılan işlemler, değiştirilen parçalar ve garanti şartlarıyla ilgili bilgiler cihaz ambalajı üzerindeki bilgilerle uyumlu olacak. İkinci el cep telefonunun ana kartı değiştirildiği zaman bu durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığına bildirilecek.