Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fiyat istikrarı sağlanmadan ekonomide başlayan her canlanmanın maalesef kısa süreli olduğunu dile getiren Kaan "Ocak 2021 dönemi itibarıyla yüzde 15 seviyesine gelen yıllık enflasyon oranının yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasına yönelik çalışmalar önemlidir. Ancak enflasyondaki kalıcı düşüşün anahtarının sağlıklı bir üretim planlama ve yatırım iştahı olduğunun altını çizmek isterim. Sürdürülebilir bir kalkınma üretim-yatırım-ticaret üçgenindeki senkronizasyonun yakalanması ile elde edilecektir. Yerli, millî yatırımların teşvik edilmesi, planlı ve ithalatı azaltacak üretim sistemine geçme ve ihracatın artması zaten ekonomideki iç dinamikleri de olumlu şekilde yönlendirecektir" dedi.

Kurda yaşanan artışların ihracatçı adına rekabet şartlarını iyileştirdiğini ve küresel ticarette ciddi bir avantaj sağladığını kaydeden Kaan "Covid-19 sebebiyle içinden geçtiğimiz zor dönem itibarıyla yaklaştığımızda, 2020 yılında TL’nin dolar karşısında yaşadığı yüzde 25’lik değer kaybının dış ticaret ve turizm gelirlerimizi artırma noktasında çok etkili olduğunu söyleyemeyiz. Nitekim ithal girdi oranımızın yüksek olması da kurun fiyat rekabeti üzerinden etkisini sınırlandırmakta, enflasyonu yukarı yönlü baskı altında tutarak alım gücünü olumsuz etkilemektedir. Bu kapsamda son dönemde kurda yaşanan düşüşünün de ihracatçımız üzerinde olağandışı bir olumsuz etki oluşturacağını düşünmüyoruz. Burada bir diğer husus ise ihracattaki artışta tek belirleyici unsurun kur olmayacağıdır. İhracat yapılan ülkedeki gelir esnekliği, ihracata konu ürünün talep esnekliği ve elbette kurdaki düşüş ve artışlarla oranlandığında ihracatın uzun dönemde nasıl tepki verdiğidir. Yani ihracatçının yaptığı orta ve uzun vadeli planlamaların nasıl değiştiğine de dikkat etmek gerekir" diye konuştu