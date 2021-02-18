Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Destek programından, 2019 takvim yılından önce ya da 2019 takvim yılında başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019’daki cirosu 3 milyon lira ve altında olup buna oranla 2020’deki cirosu yüzde 50 ve üzerinde azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler faydalanabilecek. Ciro kaybı desteği, tek seferde ödenmek üzere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3’ü olacak. İşletme cirolarının tespitinde 27 Ocak 2021 itibarıyla 2019 ve 2020 takvim yıllarındaki vergilendirme dönemlerine ilişkin verilen katma değer vergisi beyannameleri esas alınacak. Destek programı başvuru süresi, bir aydan az olmamak üzere Ticaret Bakanlığının internet sitesi üzerinden duyurulacak. Tebliğ çerçevesinde ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler e-Devlet'ten başvuruda bulunacak. Destek tutarı, faydalanacakların başvuru esnasında bildirdiği ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılacak.