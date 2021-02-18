Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticaret Bakanı Pekcan'dan önemli açıklamalar:

"Ülkemize sağladığı döviz getirisi ve toplam ihracatımızdaki payı ile en önemli sektörlerimizden biri haline gelen hizmet sektörümüzün daha da kurumsallaşması amacıyla, yalnızca hizmet ihracatı için faaliyet gösterecek yeni bir Genel Sekreterlik kurduk."

"Hizmet İhracatçıları Birliği’nin sekretarya hizmetleri artık bu yeni Genel Sekreterlik tarafından yürütülecek, hizmet sektörümüz tıpkı imalat sektörlerimiz gibi ayrı bir Genel Sekreterlikle daha etkin bir şekilde hizmet etme imkanına kavuşacak. Hayırlı olsun."