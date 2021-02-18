Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre, yeni yılın ilk ayında turunçgil dış satımından 128 milyon dolar döviz girdisi sağlandı, bu tutarın yüzde 24,5'i limon ihracatından elde edildi.

Geçen yıl ocak ayında 30 milyon 275 bin dolar olan limon ihracatı tutarı, bu sene ocak ayında 31 milyon 418 bin dolara yükseldi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, turunçgil ihracatında yeni yılda önemli rakamlara ulaşıldığını söyledi.

Limon ihracatında da önemli artış yakalandığını ifade eden Kaçmaz, yurt dışına gönderdikleri ürünlerde kalite ve ambalajlamanın önemine işaret etti.

Kaçmaz, yeni yılın ilk ayında 63 bin ton limon ihraç edildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Bu yıl ocak ayında limon ihracatı yaklaşık yüzde 4 artış göstererek 31 milyon 418 bin dolara yükseldi. Şu anda lamas limonu ihracatı yapılıyor. Erkenci limonun ihracatı tamamlandı. Limon ihracatının ilerleyen aylarda daha da artacağına inanıyoruz. 2021'de turunçgil ihracatı olarak hem üreticilerimizin hem de ihracatçılarımızın iyi bir yıl geçireceklerini düşünüyoruz. İhracatımızın artırılmasına yönelik önemli çalışmalar yapıyoruz."

"Yeni yılda diğer ürünlerde de artış bekliyoruz"

Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursun Şahin de limonda yaşanan ihracat artışının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Üretimin kaliteli olmasından dolayı dış piyasada limonun talep gördüğünü vurgulayan Şahin, "İlk aydaki bu artış sevindirici. Üretim, ambalajlama ve lojistik ağımızın güçlü oluşu limon ihracatımıza yansıyor. Yeni yılda diğer ürünlerde de artış bekliyoruz." diye konuştu.