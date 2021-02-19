Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Tüm Partiler Parlamento Grubu Türkiye Eş Başkanı Lord Mark McInnes, Orta Doğu'daki yeni pazarlara bakıldığında Türkiye ile bir ilişkinin çok önemli olacağını belirterek, "Türkiye ile sürecin başlarında süper bir STA yapabilmiş olmamız, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin taşıdığı önemi göstermektedir.” dedi.

Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI), İngiltere Tüm Partiler Parlamento Grubu Türkiye Eş Başkanı Lord Mark McInnes​​​​​​​, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Sir Dominic Chilcott’un katılımıyla Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) sunabileceği yeni fırsatlara ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantının açılışında konuşan Lord Mark McInnes, STA ile ilgili önemli olan şeyin süreklilik olduğunu ve Türkiye'nin AB ile 1995 yılından bu yana yaptığı mevcut anlaşmanın devamı niteliğini taşıdığını dile getirdi.

McInnes, sürekliliğin, ticaretin olduğu gibi devam edebilmesi için önemli olduğunu belirterek, “Önümüzdeki iki yıl içinde, İngiltere ile Türkiye arasında daha da derin ticaret ilişkilerine yönelik çok daha kapsamlı bir ticaret anlaşması için çalışma fırsatı olacak. Çok daha kapsamlı bir anlaşmadan tam olarak yararlanabilmemizi sağlamak için önümüzdeki iki yıl içinde çok fazla çalışma yapmamız gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin, önümüzdeki beş yıl içinde 87 milyonluk bir ülke olacağına işaret eden McInnes, bunun İngiltere için çok büyük bir pazar anlamına geldiğini ve Türkiye ile yapabilecekleri kadar çok iş yapabilmek istediklerini söyledi.

McInnes, “Önümüzdeki birkaç yıl içinde ülkemizin ilişkilerini iyileştirmek ve daha kapsamlı bir ticaret anlaşması için hepimizin üzerinde çalışabileceğimiz şeyler var.” şeklinde konuştu.

İngiltere’nin AB ticaret blokuna gömülü iken, Türkiye’nin dünya çapında yeni pazarlar bulmakta olduğunu ve dünya ticaretine Türk yaklaşımını getirdiğini kaydeden McInnes, “Bence bu, İngiltere için bir şeyler öğrenip düşünmesi için çok iyi bir örnek.” dedi.

McInnes, Orta Doğu'daki yeni pazarlara bakıldığında Türkiye ile bir ilişkinin çok önemli olacağını belirterek, "Türkiye ile sürecin başlarında süper bir STA yapabilmiş olmamız, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin taşıdığı önemi göstermektedir.” ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki çalışmaları uluslararası toplum tarafından daha görünür hale gelmeli"

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ise İngiltere’nin, kasım ayında 26. BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'na Glasgow'da ev sahipliği yapacağını belirterek, insanların uluslararası koordinasyon, iş birliği, farkındalık, iklim değişikliği risklerine duyarlılık konusunda farkındalığının artacağını ifade etti.

Chilcott, Türkiye'de hükümetin, iklim değişikliği konusunda uygulayacağı bir dizi yeni önlemleri ortaya koyduğuna işaret ederek, “Bu çok cesaret verici. Amerika Birleşik Devletleri'nde, kendisini Paris Anlaşması'na yeniden katılmaya adamış yeni bir yönetim var. Kendisi için net sıfır emisyon hedefi koyan Çin var, muhtemelen Hindistan da aynı şeyi yapacak. Şimdi işler değişiyor Avrupa Birliği'nin AB Yeşil Anlaşması kapsamında çok iddialı planları var.” açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin kapısında, pek çok yeni şeye ihtiyaç duyacak muazzam ekonomik dönüşümün olduğuna dikkati çeken Chilcott, “İngiltere için olduğu kadar Avrupa Birliği için de avantajlı bir durum oluşturuyor. Bence bu fırsat. Son birkaç yıldır Çin'de üretime çok bağımlı hale geldiğimizi fark ettik. Tedarik kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu da bize Çin'den çok daha yakın olan Türkiye gibi ülkelerin bu stratejik değişimden yararlanma fırsatı olduğu anlamına geliyor.” diye konuştu.

Chilcott, Türkiye'nin iklim değişikliği konusundaki çalışmalarının uluslararası toplum tarafından daha görünür hale gelmesi gerektiğini belirterek, "Böylece, şirketler Türkiye'de yeşil teknolojiye ve yeşil endüstriye yatırım yapmak için daha cesaretli olacaklardır.” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin Türkiye'ye yatırım yapma konusunda çok iyi bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Chilcott, "Birçok yıl İngiltere, yurt dışından Türkiye'ye yatırım yapan ilk üç veya dört ülke arasında oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

Chilcott, İngiliz şirketlerin Türkiye'ye gelmeyi sevdiğini belirterek, "Türkiye'de sahip olduğumuz şirketlerin çoğu uzun zamandır burada ve Türkiye'deki operasyonlarında çok kârlılar. Uzun vadeli yatırım deneyimine sahipler ve başarılı oluyorlar.” diye konuştu.

"STA, sürekliliği sağlayacaktır"

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da Türkiye ve İngiltere’deki bakanlıklar ve tüm müzakere kahramanlarının iki ülke arasında imzalanan STA nedeniyle tebrikleri hak ettiklerini söyledi.

Yalçın, “Bu anlaşma, Türkiye için Gümrük Birliği'nden sonra ikinci en tarihi önemi olan ekonomik ve ticari anlaşma olduğu için çok önemli. Anlaşma, Türkiye ile İngiltere arasındaki ekonomi ve ticari ilişkiler açısından önemli.” dedi.

STA’nın sürekliliği sağlayacağını kaydeden Yalçın, “Her şeyden önce anlaşmanın birinci önemi, ikili ticaret, iş ve yatırımımızın sürekliliğini sağlamaktır. Çünkü Türk-İngiltere ilişkileri için itici güçler ekonomi, ticaret, iş turizmi, savunma sanayi ve güvenlik alanlarındaki iş birlikleridir. Stratejik nedenler ve tarihi nedenlerden dolayı, güvenlik ve savunma sanayiindeki iş birliğimiz çok kritiktir.” değerlendirmesinde bulundu.

Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI) Yönetim Kurulu Başkanı Alderman Emma Edhem de İngiltere'nin AB'den çıkar çıkmaz STA imzaladığı ilk ülkenin Türkiye olduğunu anımsatarak, STA’nın iki ülke arasındaki ikili ekonomik ilişkiler için yeni bir tanımlayıcı olduğunu ifade etti.