Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Palandöken "Bir yıldır esnafın elindeki avucundaki bitti. Esnaf uzun süredir de borçlandı. Borçlar tekrar yapılandırıldı. Bu borçların vadesi geliyor. Yani esnaf dükkânını açar açmaz bir borç yığınıyla karşılaşacak. Bunun için esnafı ayağa kaldıracak faizsiz kredi desteğine ihtiyaç var. Esnafa "ayağa kalk kredisi" verilmeli. Tüm kredi borçları, doğrudan faizsiz olarak 2022'ye ötelenmeli" dedi. Pandemi döneminde esnafta otokontrol mekanizmasının geliştiğine dikkat çeken Palandöken, kademeli normalleşme döneminde mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bulaşıcılığın tekrar yaygınlaşmasının önlenmesi gerektiğini vurguladı. Vatandaşların rahat rahat ihtiyaçlarını giderebileceği ortamların oluşturularak esnafın mağduriyetinin önlenebileceğini bildiren Palandöken, bu durumun istihdamı ve devletin gelirini de artacağını kaydetti.