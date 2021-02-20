Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

DenizBank, uzun vadeli ve uygun maliyetli dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmaları sonucunda; önemli kısmı çevre dostu ve sürdürülebilir projelerde kullanılmak üzere 435 milyon dolar tutarında seküritizasyon kredisi temin etti. Credit Suisse AG ve Emirates NBD Capital Limited koordinatörlüğünde, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı şeklinde gerçekleşen işleme 13 yatırımcı katıldı. Kredinin en büyük dilimlerini, 150 milyon dolar ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ve 100 milyon dolar ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) sağladı. DenizBank, elde edilen kaynak ile çevresel ve sosyal kalkınmaya dönük yatırımlara destek sağlayacak.

YENİ MEVDUATLAR TL’YE GİDİYOR

Düzenlenen toplantıda konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, ülke ekonomisine taze kaynak sağlamanın büyük önem taşıdığı bu dönemde, yurtdışından uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynak getirmeye devam etmekten gurur duyduklarını belirterek, kredinin alınmasında son dönemde alınan piyasa dostu kararların etkili olduğunu kaydetti. Bankacılık sektörünün sağlam olduğuna işaret eden Hakan Ateş “Son 1,5 ayda 4 milyar dolarlık mevduat TL’ye dönmüş. Yeni mevduatlar TL’ye gidiyor, bunlar iyi gelişmeler” dedi.

EKONOMİYE 3,5 MİLYAR $ DESTEK

Seküritizasyon işlemiyle Bankanın, 2019 yıl sonundan itibaren sendikasyon, ikili anlaşmalar, yatırım ve kalkınma kuruluşlarından alınan fonlar aracılığı ile yurtdışından sağladığı kaynağın 3,5 milyar doları geçtiğini ifade eden Ateş “Hatırlanacağı üzere Aralık 2019’da uluslararası piyasalardan toplanan 1,1 milyar dolar talep ile o yıl içinde bir Türk bankası tarafından sağlanan en büyük taze finansmana imza atmıştık. Kısa süre önce de bu kaynağın önemli bir bölümünü yüzde 115 oranı ile yeniledik. İlave olarak yatırım ve kalkınma bankalarıyla 250 milyon dolar tutarında 6 yıla varan vadelerde anlaşmalar yaparak belediyeler, tarım, küçük işletmeler ve enerji verimliliği alanlarını destekledik. Şimdi de 435 milyon dolarlık seküritizasyon işlemi ile ekonomimize katkımızı güçlü şekilde sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’YE GÜVENİN İŞARETİ

Bu işlemin yurtdışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon piyasasının önünü açacağını anlatan Ateş, şöyle konuştu: Temin ettiğimiz kredinin, 7 yıla uzanan vadesi ve uygun maliyeti ile ülkemize karşı artan güvene işaret etmesi de ayrıca memnuniyet verici. ABD, Avrupa ve Asyalı yatırımcılar tarafından büyük ilgi gören kaynağın önemli bir kısmının sürdürülebilir finansman hedeflerimiz doğrultusunda yenilenebilir ve enerji verimliliği alanlarındaki yeşil projelere, finansmana erişimi kısıtlı olan kadın girişimcilere ve çiftçilerimize kullandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.

Tarihî işlem

EBRD Başkan Yardımcısı Jürgen Rigterink “Bu, birçok açıdan tarihî bir işlem. Öncelikle, Emirates NBD hissedarlığında DenizBank’ın seküritizasyon programına dönüşü niteliğinde. İkincisi, EBRD’nin kadın girişimcilere ve küçük ölçekli işletmelerin yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık azaltma ve su tasarrufu gibi alanlardaki yeşil yatırımlarına yönelik yeni finansman sağlamasına imkân veriyor. Son olarak da; AB, Türkiye Kredi Garanti Fonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile güçlerini birleştiren EBRD ve DenizBank, bu kaynak ile daha büyük bir etki oluşturma şansı yakalayacak” dedi.

İngilizler: Türkiye ile STA fırsat

Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odasının iki ülke arasında imzalanan STA’nın sunabileceği yeni fırsatlara ilişkin düzenlediği toplantıda konuşan İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott, Türkiye'nin kapısında muazzam ekonomik dönüşüm olduğuna dikkati çekerek “İngiltere için olduğu kadar AB için de avantajlı bir durum. Bence bu fırsat. Son birkaç yıldır Çin'de üretime çok bağımlı hâle geldiğimizi fark ettik. Tedarik kaynaklarımızı çeşitlendirmemiz gerekiyor. Bu da bize Çin'den çok daha yakın olan Türkiye gibi ülkelerin bu stratejik değişimden yararlanma fırsatı olduğu anlamına geliyor” dedi. İngiltere Tüm Partiler Parlamento Grubu Türkiye Eş Başkanı Lord Mark McInnes, Türkiye ile bir ilişkinin çok önemli olacağını ifade etti.