Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak.
Atletizm pisti yaptırılacak
20.02.2021 - 13:26 | Son Güncelleme: 20.02.2021 - 13:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Karşıyaka Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Semra Aksu Atletizm Parkı yapım ihalesi düzenlenecek.
Etiketler : Karşıyaka Belediyesi,
769105 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/769105.aspx
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