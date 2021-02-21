Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KAAN ZENGİNLİ

Son dönemde gıda fiyatlarında yüzde 100’e varan artışlar yaşandı. Döviz kurundaki yükseliş, girdi maliyetlerinin artması, pandemi nedeniyle ülkelerin yurt dışına ürün satmak istemeyişi ve lojistik fiyatları, bu duruma en fazla etki eden nedenler oldu. Ancak aşılanma sürecinin başlaması, küresel çapta ülkelerin ticaretlerini hareketlendirmesi ve döviz kurundaki düşüş, gıda fiyatlarının geri çekilmesinin önünü açtı. Sektör temsilcileri, başta bakliyat ve süt ürünleri gurubunda olmak üzere yılın ikinci yarısında fiyat düşüşleri olacağını belirtiyor. Reis Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reis, bakliyat grubunda yakın zamanda yüzde 15-20’lere varan fiyat gerilemesinin yaşanacağını belirtti.

PANDEMİ ÇOK ETKİLEDİ

Gıda fiyatlarındaki artışın yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada yaşandığını belirten Reis “Küresel çapta son 6 yılın en yüksek gıda fiyatlarını görüyoruz. Dolayısıyla yalnızca konuyu Türkiye’de yaşanıyor gibi değerlendirmemek gerekiyor. Bununla birlikte pandemide ülkeler gıda konusunu ‘millî mesele’ haline getirdi. Birçok ülke kendi vatandaşını düşünerek yurt dışına ürün satmama kararı aldı. İhracatı yasaklayan ülkeler bile oldu. Küresel çapta tahıl fiyatları yüzde 19, yağ fiyatları yüzde 10 civarında arttı. Yurt dışına ürün satan ülkeler bile vergi oranlarını yükseltti. Örneğin Rusya" dedi.

TÜRKİYE SÜRECİ İYİ YÖNETTİ

Lojistik maliyetlerine de değinen Reis “Pandemi öncesinde Çin’den Türkiye’ye 1.000 dolara bir konteyner geliyorsa, bu rakam şu an 3 bin dolar civarına çıktı. Dolayısıyla Türkiye gibi bazı ürünlerini ithal eden ülkelerde fiyat artışları yaşandı. Bu, ülkemizin ekonomisiyle ilgili bir durum değil. Keza Türkiye bu süreci çok da iyi yönetti. Alınan tedbirler olmasaydı daha vahim sonuçlar çıkabilirdi. Fiyat artışlarının bir diğer sebebi döviz kaynaklı oldu. Girdi maliyetleri yükseldi. Ancak son dönemde dövizdeki düşüşün devam edeceği belirtiliyor. Bundan kaynaklı olarak gıda fiyatlarında yüzde 15-20 arasında bir düşüş yaşanacaktır” açıklamasında bulundu.

İHRACAT BİLE YAPARIZ

Bakliyat ekim alanlarında bir artış yaşandığını da söyleyen Mehmet Reis “Kısacası bol bol ürün var. Çeltik, nohut, fasulye ve mercimekte rekolte yükselecek. Piyasada mal olunca da fiyatlar düşecek. Örneğin nohutta yüzde 114 gibi bir üretim durumu var. Arz fazlası bulunuyor. Hem kendimize yetiyor hem de ihraç ediyoruz. Nohutun bu başarısını yakında diğer bakliyat ürünleri de gerçekleştirecek” diye konuştu.