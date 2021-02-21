Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk ve Çinli duayen hukukçuların katılımıyla kurulan dernek, her iki ülkede ticari faaliyette bulunan iş insanlarına hukuki destek sağlayacak. Üyelerin Çinli ve Türk hukukçulardan oluştuğunu belirten Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Murat Erdal “Gerek Çin hukuku gerekse Türk hukukuna hakimiz. Türkiye’de veya Çin’de ister turist, ister girişimci, ister başka bir nedenle bulunan Çinli veya Türk, herhangi bir konuda sorun yaşadığında problemin hukuki çözümü için bizden yardım alabilir. Bu sorun bir ticari anlaşmanın yerine gelmemesi de olabilir, bir turistin yaşadığı bir kaza sonucu yaralanıp, mağdur olması da olabilir. Her türlü hukuki sorunun çözümünde yardımcı olabilecek donanıma sahibiz” dedi.

Türkiye ile Çin arasındaki ticaret hacminin 21 milyar doları bulduğunu belirten Erdal, Çinli yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin büyük olduğunu ifade ederek “Türkiye güçlü ekonomisi, genç nüfusu ve sahip olduğu potansiyel nedeniyle Çinli yatırımcılar gözdesi durumunda. Türkiye’ye duyulan büyük güven Çinli yatırımcıların salgın döneminde bile Türkiye’ye yatırım yapmaya devam etmesine neden oldu. Çin, Türkiye’nin en büyük ticari ortağı durumuna geldi. Bu iş birliği salgının ekonomide oluşturduğu tahribatı daha kolay aşmamızı sağlayacak” diye konuştu.