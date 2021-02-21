Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Sosyal ticaretin özellikle Uzak Doğu'da tüm e-Ticaret’in yüzde 12’sini geçtiğini belirten Inveon Kurucu ve Yönetici Ortağı Yomi Kastro "Sosyal medya kullanıcılarının günlük ortalama 2,5 saatten fazla zamanı sosyal platformlarda geçiyor. Bu kadar ciddi bir hacim elbette önemli bir potansiyel de doğuruyor. Şu anda henüz ülkemizde bütün özellikler kullanılabilir değil ancak platformlarda her geçen gün yeni bir özellik duyuruluyor, yavaş yavaş farklı bölgelerde kullanım imkânı sunuluyor. Markaların tüm bu gelişmeleri yakından takip etmesi ve hazır olması gerekiyor" dedi.

Sosyal platformları doğrudan bir satış kanalı olarak kullanacak şirketlerin tüketici deneyimine dikkat etmesi gerektiğini dile getiren Kastro "Özellikle pandemi sonrası, tüketici için daha hızlı, daha deneyim odaklı etkileşimler ön plana çıkıyor. Bu platformların doğası gereği tüketici ve marka arasında büyük mesafeler yok. Anında iletişim kurabilir durumdalar ve bu kolay ulaşılabilirlik sırasında tatmin edici bir iletişim sağlamanız gerekiyor. Ayrıca sosyal mecraların e-Ticaret kanalına dönüşmesi markaların kendi siteleri için de bir rekabet ortamı oluşturuyor. Bu bağlamda 2021 yılında sitelerde video yoğunluğunun giderek artacağını, kullanıcı yorumlarının önem kazanacağını, kullanıcı deneyimleri ve önerilerine sitesinde yer verebilen markaların dönüşüm oranının artacağını ve son olarak tüketici deneyimini üst düzeye çıkaran uygulamaların öne çıkacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.