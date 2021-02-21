İstanbul Kapalıçarşı’da 398,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 398,80 liradan, 2 bin 627 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 648 liradan, 363,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 367,50 liradan, 2 bin 567 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 587 liradan, bin 284 liradan alınan Yarım Ziynet bin 294 liradan ve 642 liradan alınan Çeyrek Ziynet 647 liradan satıldı.
Altın alacak ya da satacaklar dikkat! İşte güncel fiyatlar (21 Şubat 2021 altın fiyatları)
21.02.2021 - 09:00 | Son Güncelleme: 21.02.2021 - 09:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 398,80 lira oldu.
Etiketler : altın,çeyrek,gram,
769267 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/769267.aspx
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