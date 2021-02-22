Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elvan, Hazine ve Maliye Bakanlığı toplantı salonunda, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Elvan, toplantıya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik reform gündemi ile iş gücü piyasamızın pandemi sonrası döneme hazır olması için fikir alışverişinde bulunduk. Atacağımız adımları sosyal taraflarla istişare içinde belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Elvan, TİSK ile görüşmesinin ardından Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) yönetimini kabul edecek.