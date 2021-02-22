Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre (açık teklif usulü) yapılacak ihale 5 Mart 2021 günü saat 14:50'de İ Özel İdaresi İl Genel Meclis Hizmet Binasında yapılacak.

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