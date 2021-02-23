Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turizmin kalbi Antalya, 2021 sezonuna hazırlanıyor. "Güvenli Turizm Sertifikası"na sahip çok sayıda tesisi ile Antalya, bu sezon en az 10 milyon yabancıyı gözüne kestirdi. Salgının devam ediyor olması, Türkiye karşıtı bazı lobi faaliyetlerini de artırdı. Avrupa ülkelerinde Antalya’dan neredeyse hiç söz edilmediğini belirten Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz "Girit rezervasyonlarının ilk defa Mayorka’yı geçtiği dillendiriliyor. Girit ile ilgili yayın ve tanıtımlar sürekli canlı tutuluyor. AB’nin korona kısıtlamalarına takılan Antalya’yı ise geri planda bıraktılar. Yunanistan, korona sendromundan sonra ikinci defa turizmsiz bir yılı atlatamaz. Krizdeki Yunanistan, krizdeki AB demektir. Bu yüzden destek vermeleri, endişeden de kaynaklanıyor. Geçtiğimiz yıl tepetaklak olan Yunanistan bütçesinin, 2021 yılında aynı akıbeti taşıyamayacağını biliyorlar" dedi.

Avrupa'da rezervasyon yapacak turistin önüne birçok yaptırım ve engel konduğunu belirten Recep Yavuz "Buraya benzer Girit öne çıktı. Hâlbuki AB ülkelerinden oraya gidecekler, seyahatini önceden bildirerek '72 saati geçmeyen negatif pcr testi' göstermek ve Yunanistan’a girişten sonra 7 günlük karantinaya girmek zorundalar. Ayrıca Yunanistan sokağa çıkma yasağı uyguluyor. Kafe ve restoranlar kapalı. Ocak sonunda yüzbinde 30 olan vaka sayıları, 80’lere çıktı. Bunlar Girit’in önündeki engeller. Oradaki bir turizmci 'Antalya bizim hayalimiz bile olamaz' demişti. Normal şartlarda öyle ama şu anda durum farklı" açıklamalarında bulundu.