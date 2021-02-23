Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Facebook'un zorunlu güncelleme adı altında WhatsApp üzerinden dijital zorbalığa kalkışması Türkiye başta olmak üzere tüm dünyada yankı uyandırdı. 'Ya sev ya terk et' anlayışı WhastApp'a pahalıya mal olurken, yerli haberleşme platformu BiP'e son iki ayda toplam 28 milyon kullanıcı geldi. Bu süreçte verinin ne kadar önemli olduğunun bir daha anlaşıldığını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, verisine sahip çıkmayanların bu süreçten en çok zarar göreceğini söyledi. Erkan, WhatsApp tartışmalarının gölgesinde veri güvenliği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

BİZDE KONTROL MÜŞTERİDE

Veri paylaşımının opsiyonel hâle getirmek çok önemli. Oysa WhatsApp uygulamayı kullanacaksanız 'şu verilerinizi paylaşmak zorundasınız' diyor. Tabii ki biz de BiP'te veri paylaşılmasını istiyoruz. Eğer görüntülü görüşme yapacaksanız kameranıza ulaşmak istiyoruz. Aynı şekilde fotoğraf paylaşmak istediğinizde ya da mesaj atmak istediğinizde fotoğraflarınıza ve rehberinize ulaşmak zorundayız. Ama 'Verini paylaşmazsan uygulamayı kullanamazsın' demiyoruz. Kontrol müşteride olmalı.

Burada en kritik konu veri. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı. Büyük resmi görmeliyiz. Veri konusu dünyada o kadar değerli hâle geldi ki bundan kaçış yok. Bireyler, şirketler verisini kiminle paylaştığını, verilerinin kime gittiği iyi bilmeli. Çünkü birey ve şirketlerin verisi aynı zamanda devletin verisini oluşturur. Bunların tamamı Türkiye'nin değeri.

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ DÜNYA ÜLKESİ DEĞİL

WhatsApp zorunlu güncelleme dayatmasını AB ülkelerine yapamıyor. Çünkü AB'nin kişisel veri kanunu buna izin vermiyor. AB, Çin, Rusya herkes teker teker kapılarını kapatıyor. Para, ciğer, kedi buradayken bir başkasının buradan bedelsiz şekilde kazanç elde etmesi doğru değil. Murat Erkan olarak söylüyorum, bir başkasının benim ya da şirketim üzerinden para kazanmalarına müsaade etmeyeceğim. Ülkemin de buna müsaade etmemesi lazım. Türkiye üçüncü dünya ülkesi değil. Kapıları en son kapatan en çok kaybeder. Geç kalırsak çok üzülürüz.

WhatsApp ile insanlarda veri bilinci arttı. Son iki ayda 28 milyon yeni kullanıcı BiP'e geldi. Toplam 74 milyon kullanıcıya ulaştık. Bu tanıtım ve reklamla olacak iş değil. Alışkanlıklar çok etkili. Biz onu gördük. Kitleleri harekete geçirmek lazım.

DÜNYADAN MESAJ YAĞIYOR

Endonezya, Pakistan, Malezya, Hindistan'dan teşekkür ve talep mesajları yağıyor. Android markete girdim. 8 Ocak'ta toplam 7500 yorum vardı. Memnuniyet skoru ise 4,3'tü. Şu anda 175 bin yorum var. Memnuniyet skoru ise 4,6'ya çıktı. Bu tanıtımla olacak şey değil.

GÖNLÜMDE BİR MİLYAR KULLANICI VAR

Kullanıcı taleplerine cevap vermek için dört defa güncelleme yaptık. Yeni güncellemeler de geliyor. WhatsApp 15 Mayıs'a kadar süre vermişti. Bu süre yaklaştıkça abone sayımız artacaktır. Benim gönlümde ne var derseniz, önce 100 milyon, sonra 1 milyar kullanıcı.

Faturalı abonede 11 yılın rekoru

Turkcell Grubu, 2020 yılını tüm alanlarda güçlü büyümeyle kapatırken, gelirlerini geçen yıla göre yüzde 15,8 artışla 29,1 milyar TL’ye çıkardı. Grup bazında şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK) yüzde 17,7 artışla 12,3 milyar TL’ye ulaşırken, FAVÖK marjı yüzde 42,2 oldu. Şirketin faiz vergi öncesi kârı (FVÖK) 6,3 milyar TL, FVÖK marjı ise yüzde 21,6 olarak gerçekleşti. Turkcell’in 2020 net kârı da geçen yıl ile kıyaslandığında yüzde 30,5 artarak 4,2 milyar TL'ye yükseldi. Müşteri sayısını geçen yıla göre 1,1 milyon yükselten Turkcell, faturalı müşteri bazını ise net 1,6 milyon artırarak bu alanda son 11 yılın rekorunu kırdı. Toplam 22 milyon abonenin yüzde 66'sını faturalılar oluşturdu. Pandeminin etkisiyle Superbox satışları da yüzde 292 arttı.

Gelirin yüzde 20'si yatırıma...

Turkcell techfin, dijital iş servisleri ve dijital servislerde de hızla büyümeye devam etti. Techfin tarafında Paycell’in yıllık işlem hacmi 9 milyar TL’ye ulaştı. Kurumların dijital dönüşüm yolculuklarına eşlik eden dijital iş servisleri bir milyar TL’yi aşan kontrat değerine sahip 2 bin 300’ün üzerinde yeni projeye imza attı. 2020 yılı sonunda 3 milyon ücretli kullanıcıya ulaşan dijital servislerin tekil gelirleri ise yıllık bazda yüzde 26 arttı.

Gelirlerin yüzde 20'sini yatırıma yönlendireceklerini dile getiren Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 2021 yılında yüzde 14 - yüzde 16 aralığında gelir büyümesi, yaklaşık 14 milyar TL FAVÖK hedeflediklerini söyledi. Erkan, "Turkcell olarak yapay zeka, şarj sisitemleri ve araç içi eğlence sistemlerine odaklanacağız. Ayrıca bir milyon yeni müşteri ve 500 bin haneye fiber hedefimiz var. BT servis pazarında lider olmak istiyoruz" dedi.