Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN ÇOBANOĞLU

Yerli e-Ticaret platformu PttAVM.com’un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağı 1 Mart öncesinde okul alışverişlerinde ciddi artışlar yaşandığını belirterek, “Millî Eğitim Bakanlığının okullara yönelik aldığı karar ile kırtasiye araç gereçlerinde talep artmaya başladı. Aramalarda yoğun olarak çanta, kalem, defter, silgi, kalem ucu gibi ürünler başı çekiyor. Diğer yıllara göre okul ürünü alışverişlerinde bu yıl yüzde 60’a yakın artış yaşandığını görüyoruz” dedi. Bu yıl vatandaşların pandemi etkisi nedeniyle temassız alışveriş modelini tercih ettiklerini kaydeden Çevikoğlu, “Bu yıl artan talep ile birlikte e-Ticaret alanında yaklaşık 3 milyar liralık bir okul alışverişi gerçekleşeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.

BİR KALEM BİR MASKE...

Kırtasiye ürünlerinin yanı sıra maske ve dezenfektan gibi hijyen ürünlerinin de yoğun rağbet gördüğünü belirten Çevikoğlu, en çok çanta, kalem, maske ve dezenfektan satıldığını söyledi. Çevikoğlu, “Vatandaş yeni dönemde bir kalem alıyorsa bir de maske alıyor artık. Özellikle MEB’e bağlı Olgunlaşma Enstitülerinin yalnızca bizim platformumuzda satılan çocuk maskelerine yoğun talep var. Maskeler çocukların yaş, cinsiyet gibi özelliklerine dikkat edilerek özel olarak tasarlanıyor” ifadelerini kullandı. Salgının başında online eğitime başlanmasıyla birlikte tablet satışlarında artış yaşandığına dikkat çeken Hakan Çevikoğlu, “Tablet gibi ürünlerde önceki dönemlere göre bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Daha öncesinde elektronik eşya alışverişlerinde e-Ticaret’e tereddütle bakılırdı. Son dönemde bunun hem 'güven damgası' gibi hizmet kalitesini belli eden uygulamalarla hem de e-Ticaret’in daha fazla deneyimlenmesiyle kırıldığını görüyoruz” açıklamasını yaptı.7

Eğitime geçiş kademeli olacak

Hâlihazırda köy okulları ve ana okulları yüz yüze eğitime başlarken, 1 Mart’tan itibaren de ilkokul 1, 2, 3 ve 4’üncü sınıflar ile 8’inci ve 12’nci sınıflar ders başı yapacak. Yine aynı tarihte mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulamalı eğitimler yüz yüze tüm sınıf seviyelerinde başlanacak.