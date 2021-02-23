Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Balıkesir İli, Ayvalık İlçesi, Tıfıllar Mahallesi, Adacık Mevkiinde ilanda cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri belirtilen 27 bin 710 m² fıstıklık tarım arazisi Ayvalık İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı.
Balıkesir'de icradan satılık fıstıklık tarım arazisi
23.02.2021 - 09:13 | Son Güncelleme: 23.02.2021 - 09:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir Ayvalık'ta 27 bin 710 m² fıstıklık tarım arazisi icra yoluyla satılacaktır.
Etiketler : balıkesir,
769744 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/769744.aspx
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