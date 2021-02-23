Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi sürecinde en büyük yarayı alan esnafın iş yerlerini açtığında desteklerin 1 yıl sürmesinin iyi olacağını vurgulayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi tüm dünyanın dengesini değiştiren, her kesime zorluk yaşatan bir süreç oldu. Bu dönemde esnafımızın beklentisi iş yerlerinin en kısa sürede açılması. Kademeli olarak açılma müjdesi tüm esnafımızı sevindirdi. Tüm sektörlerde canlılığın yaşanacak olması en büyük arzumuz. Fakat pandemide kazancı olmayan esnafımızın kademeli olarak iş yerlerini açtığında da toparlanması zaman alacaktır. Dolaylı vergide en büyük kaynak olan esnafımıza verilen tüm destekler 1 yıl süreyle devam etmeli. Bununla birlikte önümüzdeki ay mart ayı, esnafımız için ise dert ayı. Beyannameler ile birlikte yapılandırma taksitleri de çakışıyor. Bundan dolayı borçların faizsiz olarak ötelenmesi esnafa nefes aldırır” şeklinde konuştu.

“Esnafların defter tutma hadleri yükseltilmeli”

Sosyal Güvenlik primlerinin düşürülmesi ve defter tutma hadlerinin yükseltilmesi gerektiğini belirten Palandöken, “İşsizliğin gizli önleyicisi esnafımızı koruyan düzenleme ve çalışmaları umutla takip ediyor, destekliyoruz. Perakende Yasası hakkında yapılan çalışmaların esnafı koruyan nitelikle güncellenip kabul edilerek yürürlüğe girmesini bekliyoruz. Öte yandan esnafımız cirolardan dolayı birinci sınıf defter tutmak zorunda kalıyor. Sattığı ürünlerin meblağı yüksek, kârı düşük olduğu için ciro yükseliyor. Onun için de defter tutma hadleri yükseltilmeli. Giderleri artan fakat pandemide kazancı düşen esnafımız Sosyal Güvenlik destek primlerini ödemekte zorlanıyor. Bu primlerin de düşürülmesi çok önemli bir adım olacaktır” ifadelerini kullandı.