Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin rüzgardan elektrik üretimi konusunda sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “2021’de de rüzgârımız rekorlarla esiyor. Rüzgârdan elektrik üretimi tarihte ilk defa aylık bazda yüzde 10’u geçti. Ocakta ürettiğimiz elektriğin yüzde 10,7’sini Anadolu’nun serin rüzgarlarından elde ettik” ifadelerini kullandı.



Öte yandan Bakanlığın sosyal medya hesabından ülkedeki enerji üretiminin Ocak ayı verilerini paylaşılarak, “Ocakta enerji rüzgarı esti. Rüzgar enerjisi elektrik üretiminde aylık bazda ilk defa yüzde 10’un üzerine çıktı” ifadelerine yer verildi.